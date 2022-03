Valeria Grillo, morta a 12 anni nel sonno: oggi i funerali, resta il giallo

Rometta, Me - Oggi alle 17.30 l'ultimo saluto a Valeria Grillo (foto), la ragazzina di 12 anni deceduta improvvisamente l'altrieri nel sonno a Rometta, nel messinese, dove in occasione del funerale si osserverà il lutto cittadino. Si sarebbe sentita male la sera prima e i genitori l'avrebbero portata da un medico di fiducia residente in zona, per un controllo, ma non al pronto soccorso.

L'indomani mattina, la madre l'ha trovata priva di vita nel suo letto nel tentativo di svegliarla. Una tragedia inspiegabile, che ha sconvolto l'intera piccola comunità messinese, ma su cui al momento - a quanto si apprende - non è stata aperta nessuna inchiesta, né si ha notizia che sia stato eseguito alcun esame sul corpo della vittima.