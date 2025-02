Vandalizzato monumento alla resistenza a Ispica

Ispica - Hanno cancellato con della vernice rossa la scritta "alla Resistenza" i vandali che hanno imbratto il monumento in piazza Unità d'Italia a Ispica .

"Gravissimo atto di oltraggio alla Resistenza, a Ispica, in Piazza Unità d’Italia. Quando diciamo che oggi esiste un reale problema di tenuta democratica del Paese non siamo paranoici, purtroppo c’è chi tenta di riproporre messaggi fascisti, c’è un rigurgito neonazista preoccupante e dilagante nel mondo. Una cosa del genere, alcuni anni fa, sarebbe stata impensabile e, purtroppo, episodi simili sono sempre più frequenti. Per questo a chi cerca di minimizzare, sostenendo che non è necessario rilanciare con convinzione i temi dell’antifascismo, bisogna rispondere con forza che è indispensabile e imprescindibile una forte azione di condanna, non solo a Ispica, in Sicilia o nel resto d’Italia: è necessaria ovunque”.

Lo dichiara l’on. Nello Dipasquale, parlamentare regionale del Partito Democratico, condannando l’atto.