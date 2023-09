Vandalizzò l’Ufficio Postale di piazza Sturzo a Ragusa, preso

Ragusa - I Carabinieri della Stazione di Ragusa Principale, all’esito di una serie di accertamenti tecnici volti ad identificare il responsabile del grave danneggiamento che, nella notte tra il 4 e 5 settembre scorsi, ha reso per alcuni giorni inservibile l’area postamat dell’ufficio postale cittadino di piazza Don Luigi Sturzo, questa mattina hanno denunciato a piede libero un 27enne di origini rumene, senza fissa dimora.

Il giovane, già noto alle Forze dell’Ordine per altri simili episodi perpetrati in altre località della Provincia, nottetempo, in preda ad un raptus di follia, aveva infatti sversato del liquido all’interno dello sportello automatico per il prelievo di denaro contante, mandandolo in tilt e, non pago, aveva altresì deciso di riversare un importante quantitativo di rifiuti, reperiti nelle immediate vicinanze dell’ufficio postale, spargendoli all’interno dell’area self.

Gli accertamenti promossi dai militari della locale Stazione hanno, dunque, permesso di identificare il responsabile del gesto, anche grazie alle telecamere di videosorveglianza installate nell’area, e di denunciarlo all’Autorità Giudiziaria iblea per danneggiamento aggravato.