Vasto incendio a Catania, gigantesca nube sulla città, aria irrespirabile

Catania - Un vasto incendio di cui ancora non ci conoscono le cause è scoppiato in zona Picanello a Catania. Una gigantesca nube di fumo nero si è alzata sulla città e l'aria è diventata quasi irrespirabile, segno che stanno bruciando diversi tipi di materiale anche tossico. il colore del fumo indicherebbe che sta bruciando anche plastica. Il consiglio è quello di tenere le finestre chiuse. Diverse squadre dei vigili del fuoco si stanno recando sul posto che secondo le prime indicazioni, sarebbe la via Cavallaro, alle spalle del campo scuola di Picanello.