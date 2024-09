Vendeva capi firmati a Marina di Ragusa, ma erano falsi

Ragusa - Sequestrati a Marina di Ragusa 482 capi di abbigliamento palesemente contraffatti di famose griffe di moda, nonché una pressa a caldo utilizzata per l’apposizione dei marchi e loghi termoadesivi, rinvenuta presso l’abitazione del titolare dell’attività commerciale. L’operazione è stata fatta dai finanzieri del Comando Provinciale di Ragusa denunciando e segnalando amministrativamente complessivamente 4 persone. L’imprenditore responsabile, operante a Marina di Ragusa, è stato deferito alla locale Procura della Repubblica, per il reato di cui agli articoli 473 (contraffazione) e 474 (introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi) del codice penale.

Nell’ambito del medesimo dispositivo operativo, finalizzato anche alla tutela della salute dei consumatori, sono stati sequestrati amministrativamente oltre 110.000 prodotti non sicuri (articoli per la casa, materiale sanitario ed elettronico e giochi da tavolo), poiché risultati privi delle informazioni per il consumatore, quali le precauzioni d’uso, i materiali utilizzati e la descrizione in lingua italiana, indispensabili per rilevare, tra l’altro, la presenza di eventuali sostanze nocive o di eventuali allergeni. Per tali fattispecie, altri 3 responsabili, operanti a Modica, Comiso e Acate, sono stati segnalati alla Camera di Commercio per l’irrogazione delle relative sanzioni amministrative, per la violazione delle disposizioni contenute nel Codice del consumo (D. Lgs. n. 206/2005). L’operazione si inserisce nel più ampio piano di intervento della Guardia di Finanza per la tutela del mercato dei beni e dei servizi, mirato a reprimere le pratiche commerciali scorrette e a salvaguardare gli operatori economici che rispettano le normative vigenti.