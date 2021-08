Vendicari, acqua inquinata: divieto di balneazione

Noto - Dalle rilevazioni a campione dell'Asp lungo le coste siracusane, effettuate a fine luglio nel tratto compreso tra contrada Reitani e la Cittadella di Vendicari, emerge che le acque hanno superato i limiti batteriologici previsti dalla normativa. La notizia non è stata diffusa subito, forse per timore di ripercussioni sulla stagione balneare, ma è uscita fuori solo adesso che i pm aretusei - a seguito di un esposto dei residenti - si sta informando direttamente sulle cause del "persistente fenomeno inquinante".

Così è scritto sul rapporto dell'Azienda sanitaria provinciale, che aveva già chiesto l'interdizione temporanea alla balneazione nel punto denominato "Strada IX Costa Reitani - Cittadella", nella pre-riserva di Vendicari: l'ordinanza del sindaco è arrivata ufficialmente il 2 agosto, ma è passata sottotraccia e non è stata ancora segnalata con la cartellonistica sul posto. Nel frattempo, tanti bagnanti continuano a immergersi ogni giorno.