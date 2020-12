Venezia: cittadini con l'acqua al ginocchio, il Mose alzato nella notte

Venezia - Sono iniziate alle 3 di stanotte le operazioni di innalzamento del Mose, in vista della massima di marea prevista (125-130 centimetri) per questa mattina intorno alle 9.30. Le 78 paratie alle tre bocche di porto (Lido, Alberoni e Chioggia) sono state ora finalmente attive. Ieri il meteo ha messo sotto scacco il sistema di dighe, facendo finire il capoluogo veneto sotto 138 cm di acqua. Per buttare letteralmente al vento le performance delle paratoie da ottobre a oggi, è bastata una rapida evoluzione in negativo delle condizioni meteorologiche, con forti venti di scirocco e il mare non in grado di ricevere la spinta della laguna per lo scarico a valle dei fiumi ingrossati dalla pioggia.

Da una previsione di 125 centimetri sul medio mare si è arrivati nel pomeriggio a un livello eccezionale superiore di 13 centimetri ai calcoli dei tecnici: fortunatamente la marea si è fermata prima del temuti +145 centimetri, che avrebbero sommerso l’intera città. Ma il maltempo sta sferzando in queste ore tutta la penisola: strade bloccate nel Bellunese, dov'è caduto oltre un metro di neve; a Ostia, sul litorale romano, una tromba d'aria ha sollevato una mareggiata che ha spazzato via le cabine dal lungomare.