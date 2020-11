Video shock del Cardarelli, parla Rosario, l'autore, da Barbara D'Urso

Napoli - A Pomeriggio Cinque ai microfoni della D'Urso, parla Rosario, il ragazzo che ha pubblicato sui social, nei giorni scorsi, il video shock girato all'ospedale Cardarelli di Napoli, che poi ha iniziato a circolare in rete.

News Correlate Sospetto Covid muore nel bagno del pronto soccorso, e girano il video

Un paziente ricoverato nell’Area Sospetti del pronto soccorso dell'ospedale Cardarelli di Napoli, con probabile infezione da Covid-19 e già in terapia, è stato trovato morto in un bagno. Il video una volta pubblicato è diventato virale. L'uomo che ha ripreso il cadavere sul pavimento del bagno del pronto soccorso sostiene di averlo diffuso -come spiega alla conduttrice- per denunciare lo stato di abbandono in cui versavano i pazienti.

Ammonito dalla stessa presentatrice dall’avere pubblicato il video riguardante la morte di un uomo che riversava esanime sul pavimento, Rosario ha subito chiesto scusa alla famiglia del defunto per avere diffuso e pubblicato il video. “Ma se l'ho fatto -ha detto- è per denunciare lo stato di abbandono in cui si trovavano i pazienti (addirittura tra gli escrementi) e per tentare di salvarli”.

L'uomo che ha diffuso il video inquadra anche altri pazienti sulle barelle e denuncia: "Sono abbandonati nei loro escrementi".

"Il video è stato girato approfittando dell'allontanamento dei soccorritori andati a prendere una lettiga sulla quale adagiare il corpo". Rosario annuncia di voler diffondere altri video per testimoniare ulteriormente la situazione di degrado dell’ospedale.

Su quanto avvenuto l'ospedale ha diramato una nota: "Un paziente ricoverato nell'area di Area Sospetti del pronto soccorso del Cardarelli, con probabile infezione da Covid-19 e per questo già in terapia, è stato trovato privo di vita nel bagno dell'area di pronto soccorso. A ritrovare il corpo è stato il personale dell'ospedale che ha notato l'eccessiva permanenza dell'uomo nella toilette".