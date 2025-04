Vincenza, la nonna travolta e uccisa mentre attraversava coi nipotini. Uno è grave

Palermo - Vincenza Lombardo, 65 anni, è morta, nell’incidente di via Portella della Ginestra a Palermo. Con lei c’erano i suoi nipotini.

Tutti le volevano bene, tutti si sentivano rassicurati, quando la vedevano al suo solito posto, nel suo panificio, notissimo in zona, che è molto di più di un luogo per vendere il pane appena sfornato.

Vincenza Lombardo, è morta dopo essere stata investita da un'auto mentre passeggiava sul marciapiede con i suoi nipotini di 3 e 2 anni. L'incidente è avvenuto ieri in via Portella delle Ginestre, a Palermo. Alla guida della Fiat Seicento c'era una ragazza di 25 anni che, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo, ha travolto due fioriere e investito la donna con i bambini. La donna è rimasta incastrata sotto l'auto e per soccorrerla è stato necessario sollevare il mezzo, ma purtroppo per lei non c'è stato nulla da fare. Il più piccolo dei nipotini è stato ricoverato in Terapia intensiva all'Ospedale dei Bambini. Sulla dinamica dell'incidente sta indagando la polizia municipale. "Stiamo ricostruendo la dinamica dell'incidente - spiega all'Adnkronos il comandante della polizia municipale di Palermo Angelo Colucciello - La ragazza ha avuto un malore dopo l'incidente ed è stata portata in ospedale. Abbiamo chiesto sia i test alcolemici che tossicologici".