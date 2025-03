È Vincenzo Giova, 52 anni, l'operaio morto schiacciato al porto di Catania

Catania - C’è un indagato, per omicidio colposo, nell’inchiesta avviata dalla Procura di Catania sull’incidente sul lavoro avvenuto ieri sull’eurocargo Ravenna, del gruppo Grimaldi, che sarebbe dovuto salpare per Salerno dal porto di Catania, in cui ha perso la vita un marinaio campano di 52 anni, Vincenzo Giova. E’ un manovratore catanese sessantenne.

La Procura sta vagliando la posizione di due operai già sentiti dalla pm Lina Trovato, titolare dell’inchiesta con la procuratrice aggiunta Agata Santonocito. L’incidente sarebbe avvenuto durante le fasi di carico, sembra durante una manovra eseguita manualmente. Tra le ipotesi anche quella che la vittima sia rimasta schiacciata da una pesante catena che serve per assicurare i container durante la navigazione. Sul posto, dopo l’incidente, sono intervenuti i militari della guardia costiera, agenti della polizia di frontiera e personale del 118. L’uomo lavorava da circa un mese per la Grimaldi Lines. La Procura di Catania, con la procuratrice aggiunta Agata Santonocito e la sostituta Lina Trovato, ha aperto un’inchiesta, affidando le indagini alla polizia, e disposto il sequestro della nave per potere eseguire rilievi e atti utili alle indagini. La compagnia Grimaldi è vicina alla famiglia del marinaio e i suoi funzionari sono a Catania per seguire il caso da vicino.