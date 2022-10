Violentò minore disabile, la polizia di frontiera lo blocca a Fontanarossa

Aragona, Ag - È accusato di violenza sessuale aggravata, compiuta su una minorenne in condizioni di disagio psichico, avvenuta ad Aragona nel luglio del 2015. Oggi, dopo 7 anni, il ricercato è stato arrestato dalla polizia di frontiera di Catania all'aeroporto di Fontanarossa, non appena sceso da un volo proveniente dalla Romania: in manette Florin Sarbu, un romeno destinatario di un provvedimento di custodia cautelare in carcere emesso dal tribunale del Riesame di Palermo su richiesta della procura di Agrigento.

Pensava di averla fatta franca. L'uomo è ora nel carcere catanese di piazza Lanza a Catania. Le indagini erano iniziate dopo la denuncia della famiglia della giovane, sentita con l'ausilio di una psicologa specializzata. Quando, mesi dopo, i pm emisero la misura cautelare in carcere, il romeno era già all'estero.