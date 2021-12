Violenza sessuale di gruppo: arrestato branco di 20enni, indagato un minore

Gravina di Catania - Hanno abusato sessualmente di una ragazza, fidanzata di uno di loro, ripreso le scene delle violenze con un telefonino e utilizzato il video per ricattare la vittima. Quattro giovani catanesi, due di 20 e due di 21 anni sono stati arrestati stamani dai carabinieri per violenza sessuale e violenza sessuale di gruppo, diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti ed estorsione.Nell'indagine, condotta lo scorso mese di giugno dai militari della stazione di Gravina, è coinvolto anche un sedicenne per il quale sta procedendo la Procura per i minori. Le violenze sono state ripetute e sono state messe in atto tra novembre 2019 e maggio 2021.

E' stata la denuncia della vittima a fare scattare l'inchiesta: la ragazza ha dichiarato che in più occasioni nella seconda metà dello scorso mese di maggio sarebbe stata obbligata ad atti sessuali, all'interno del garage di uno degli indagati, mentre veniva ripresa in un video sul suo stesso cellulare da uno dei partecipanti che, successivamente, lo avrebbe cancellato ma non prima di averlo trasferito tramite un'applicazione di messaggistica su quello di un altro indagato. Dai racconti è emerso che il fidanzato della vittima avrebbe parallelamente intrattenuto un'ulteriore relazione sentimentale con un'altra ventenne. La decisione della fidanzata di rivelare quel rapporto parallelo ha fatto scattare la reazione violenta del fidanzato che avrebbe poi utilizzato il video dello stupro come strumento di ricatto.