Violenza sessuale, il figlio di Beppe Grillo verso il rinvio a giudizio

Tempio Pausania - A oltre un anno dalla denuncia di una ragazza di 20 anni, rientrata a Milano dalle vacanze in Sardegna, Ciro Grillo - figlio 20enne di Beppe Grillo - e tre suoi amici sono da oggi formalmente indagati per violenza sessuale in concorso., la vicenda giudiziaria - come riportano Repubblica, l'Unione Sarda e la Nuova Sardegna - che coinvolge il è a una svolta e il passo che serve alla Procura sarda per chiedere il rinvio a giudizio nei confronti del figlio del fondatore del Movimento 5 Stelle e di Edoardo Capitta, Francesco Corsiglia e Vittorio Lauria. Lo stupro sarebbe avvenuto la notte del 16 luglio 2019, nella villa di proprietà del comico in Costa Smeralda, dove il gruppo era tornato al termine di una serata iniziata al Billionaire, per bere ancora alcool. Le indagini confermerebbero la versione della giovane vittima, costretta a rapporti sessuali non consenzienti, ripresi perfino col telefonino.