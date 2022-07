«Visite terminate», i parenti lanciano una scrivania contro il medico

Palermo - Violenta aggressione ieri sera al Policlinico di Palermo. I parenti di un’anziana ricoverata hanno fatto irruzione nel reparto di Gastroenterologia, hanno vandalizzato la sala medici e hanno picchiato brutalmente il medico di turno, fratturandogli l’omero e causandogli altre gravi lesioni. Per sedare gli animi sono intervenuti i carabinieri, che hanno identificato e denunciato i due aggressori. Intorno alle 22 il medico avrebbe chiesto alla figlia della paziente di allontanarsi dalla stanza di degenza, in quanto l’orario delle visite era già terminato da tempo. A questo punto la donna avrebbe chiamato gli altri due parenti che si aggiravano tra i viali del Policlinico. I due uomini sono riusciti ad aggirare la vigilanza e sono saliti in reparto. Il medico è stato preso a calci e pugni. I due aggressori gli hanno scaraventato addosso una scrivania (nella foto). In preda alla furia, hanno inoltre ribaltato il tavolo ovale della sala medici e distrutto gli armadietti del personale sanitario.

Il medico aggredito è stato soccorso dai colleghi del pronto soccorso. Le lesioni sono state giudicate guaribili in 40 giorni. Per i due è scattata la denuncia per lesioni gravi. “Siamo sconvolti e amareggiati per quanto accaduto - commenta il professore Antonio Craxì, che guida il reparto - più volte abbiamo segnalato i problemi di sicurezza della struttura che sorge in un quartiere ad alto disagio sociale. Sicuramente l’azienda si costituirà parte civile nell’eventuale processo penale”. Questo episodio è solo la punta dell’iceberg di una scia di aggressioni in corsia. Venerdì scorso ad essere aggredita dai parenti di una bambina ricoverata era stata una pediatra di Villa Sofia. Un paio di settimane fa era toccato a un medico del Pronto soccorso dello stesso ospedale, che ha subito la frattura delle ossa nasali. L’Ordine dei medici di Palermo, in quell’occasione, aveva chiesto l’intervento del prefetto contro l’escalation di violenze in ospedale.