Vittoria - Un giovane di 22 anni si è gettato dal balcone di casa sua, al terzo piano, in via Alessandria angolo via Giacomo Leopardi a Vittoria. Inutile l’arrivo del soccorsi: il personale del 118 non ha potuto fare altro che constatare il decesso del giovane. Il ragazzo sarebbe il figlio di un commerciante della città.

Al momento via Alessandria è chiusa al traffico. Sul posto sono intervenute anche le volanti della polizia.