Vittoria, accoltellata davanti al figlio: muore in ambulanza. Aveva 37 anni

Vittoria - Una donna di 37 anni, di origini albanesi, è morta poco dopo essere giunta in ospedale a Vittoria. La donna, secondo quanto apprende LaPresse da fonti investigative, è stata accoltellata in strada, all'uscita della propria abitazione, poco dopo le 13 di oggi. Sono stati i passanti ad allertare i soccorsi che, giunti sul posto, hanno portato la donna, già in gravi condizioni, nel nosocomio di Vittoria. Sono in corso le indagini dei carabinieri di Ragusa che stanno vagliano le immagini delle telecamere presenti nella strada dove è stata accoltellata la donna. Al momento non è esclusa alcuna ipotesi.

News Correlate Donna accoltellata e uccisa a Vittoria

L'accoltellamento davanti al figlio

Il delitto nella zona tra via Adua e via Tenente Alessandrello. La donna è stata colpita in strada, pare davanti al figlio ma sarebbe stata trovata dal personale del 118 nella sua abitazione: è morta durante il trasporto in ospedale a causa delle gravi ferite riportate.