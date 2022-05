Vittoria, Bruna accoltellata e uccisa davanti al figlio di 10 anni

Vittoria - Una donna, di origini albanesi, Brunilde Alla, 37 anni, per tutti Bruna, mamma di due bambini, è stata uccisa stamattina a Vittoria, dopo essere stata raggiunta da diverse coltellate inferte mentre si trovava per strada nei pressi della sua abitazione di via Adua. La donna era in compagnia del figlio di 10 anni che inorridito ha assistito alla scena. Secondo le prime ricostruzioni, Brunilde è stata ritrovata dai sanitari del 118, giunti sul posto allertati da alcuni passanti, davanti alla porta di casa in un lago di sangue ed è deceduta durante il trasporto in ambulanza all'ospedale Guzzardi. Troppo gravi, infatti, le ferite da arma da taglio sul suo corpo. Le indagini, condotte dai Carabinieri della compagnia di Vittoria, non trascurano alcuna pista. Gli inquirenti, in particolare, in queste ore stanno procedendo alla verifica di eventuali telecamere di videosorveglianza che possano aver ripreso l'omicidio.

Il marito della donna, al momento dell'omicidio si trovava al lavoro. I carabinieri stanno cercando testimoni utili alle indagini.

I carabinieri di Vittoria stanno cercando di ricostruire gli ultimi momenti di vita della donna di origini albanesi uccisa a coltellate intorno alle 13,30 di oggi mentre si trovava in strada nei pressi della sua abitazione, tra le vie Adua e Tenente Alessandrello. La donna, 37 anni, è riuscita a trascinarsi all'interno della sua abitazione dove è stata trovata dal personale del 118 intervenuto dopo l'allarme lanciato da alcuni passanti. Per lei, però, non c'era più nulla da fare: è arrivata cadavere all'ospedale Guzzardi di Vittoria.

I militari dell'Arma hanno sentito le testimonianze di alcuni vicini di casa per ricostruire la dinamica dell'aggressione. Sono stati sentiti in caserma anche alcuni parenti della vittima.