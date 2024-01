Vittoria, acqua bollente dal termosifone: bimba di 8 anni ustionata scuola

Vittoria - Acqua bollente fuoriesce da un termosifone e una bimba di otto anni si ustiona: è accaduto a Vittoria. La piccola ha ustioni di secondo grado sul 15 per cento del corpo: gambe, cosce e glutei. L'incidente, sul quale indagano i carabinieri, è avvenuto nella scuola Foderà; il plesso fa parte dell'istituto San Biagio-Rodari.

Le indagini

In base a una prima ricostruzione sembra che in classe la piccola fosse seduta di spalle accanto al termosifone quando da una valvola probabilmente difettosa è schizzata fuori dell'acqua bollente. La bambina, transitata dal Pronto soccorso di Vittoria, è ora al Centro grandi ustioni dell'ospedale Cannizzaro di Catania dove è ricoverata in terapia intensiva, ma non corre pericolo di vita.