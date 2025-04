Vittoria, arrestata la 25enne che ha aggredito i sanitari al pronto soccorso

Vittoria - È stata arrestata dai carabinieri la donna di 25 anni che ha aggredito il personale sanitario e le forze dell’ordine al pronto soccorso dell’ospedale “Guzzardi” di Vittoria, intorno alle 5 di domenica mattina. Dopo essersi presentata lamentando dolori a un braccio, la ragazza è andata in escandescenze rifiutandosi di attendere il proprio turno. Da quanto emerso dalle indagini ancora in corso ha insultato e sputato contro il personale, quindi, ha danneggiato una postazione informatica e colpito al volto un’infermiera. Quest’ultima, residente ad Acate, ha rimediato ferite giudicate guaribili in sei giorni. All’arrivo dei carabinieri della Compagnia di Vittoria la venticinquenne ha sferrato un pugno contro uno di loro, procurandogli la frattura del naso e un trauma facciale (20 giorni di prognosi). Un altro militare è stato medicato con una prognosi di pochi giorni.

La donna è stata fermata e condotta in caserma in attesa delle determinazioni della Procura della Repubblica del Tribunale di Ragusa.