Branco armato per pestaggio e rapina a Vittoria, tre arresti

Vittoria - Ordine di carcerazione eseguito dai poliziotti del commissariato di Vittoria per un vittoriese di 26 anni e due tunisini di 19 e 24 anni, accusati di lesioni personali aggravate e rapina in concorso. Ai tre, insieme ad altri 10 armati di coltello e di bottiglie di vetro, al momento non identificati, è contestato di avere colpito con calci e pugni due stranieri, derubandoli del denaro contante, di una carta di credito e di documenti di identità, nell'ottobre scorso.

I tre sono stati condotti nel carcere di Ragusa.