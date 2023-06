Vittoria, arrestati due pregiudicati con 55 chili di droga

Vittoria - Operazione della Polizia di Vittoria che ha portato all’arresto di un trentenne cittadino albanese - irregolare sul territorio nazionale - con precedenti di polizia e penali per reati in materia di stupefacenti, e un cinquantenne cittadino vittoriese, anch’egli con precedenti penali in materia di stupefacenti e per associazione a delinquere di tipo mafioso.

I due pregiudicati sono stati tratti in arresto, in flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti. Nello specifico, durante l’attività di pattugliamento, che si inserisce nel quadro del controllo strategico del territorio finalizzato alla prevenzione e contrasto delle piazze di spaccio, i poliziotti hanno individuato due soggetti intenti a prelevare delle grosse buste di plastica, sotterrate all’interno di un fondo agricolo in stato di abbandono, ubicato nei pressi di contrada Rinelli, in territorio del comune di Acate, che faceva presumere ad un possibile carico di droga.

L’ipotesi era subito avvalorata dal fatto che i due soggetti, alla vista degli Agenti, si davano alla fuga, disseminando diversi involucri a forma di panetti. Raggiunti e bloccati, venivano identificati e perquisiti. Tale attività di recupero dei panetti abbandonati e di ricerca, consentiva di rinvenire 405 panetti di hashish del peso di cento grammi ciascuno per complessivi 40,5 kg. Il controllo veniva esteso anche ad un motoveicolo parcheggiato nelle vicinanze del fondo agricolo e nella disponibilità dei due pregiudicati e consentiva di rinvenire all’interno del vano porta casco altri 145 panetti di hashish del peso complessivo di 14,5 kg. Pertanto, complessivamente, nell’operazione di Polizia sono stati sequestrati 55 kg di hashish. In considerazione di quanto rinvenuto e delle condotte poste in essere, i due pregiudicati sono sati accompagnati presso il Commissariato di Pubblica Sicurezza dove sono state svolte le formalità di rito e successivamente condotti presso la Casa Circondariale di Ragusa a disposizione dell’A.G. competente. Lo stupefacente sequestrato poteva essere suddiviso in più di 50.000 dosi ed una volta immesso nel mercato illecito degli spacciatori, avrebbe fruttato la somma di circa cinquecentomila euro.