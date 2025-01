Vittoria, arrestati i ladri delle offerte nelle chiese

Vittoria - Due uomini pregiudicati, uno di 35 anni, l’altro di 38 anni, armati di attrezzi di fortuna, si erano introdotti in un edificio sacro, sito a Vittoria - un luogo di culto molto frequentato da fedeli e turisti per farvi visita o per un momento di preghiera – ed avevano forzato le cassette destinate a raccogliere le offerte dei fedeli per impossessarsi di un centinaio di euro, nonché di un computer portatile e di tre piccole teche porta-ostia.

I ladri che hanno portato a segno più furti in danno di luoghi sacri di culto, senza porsi alcuno scrupolo di coscienza però, sono stati tempestivamente individuati grazie all’attività investigativa dei poliziotti del Commissariato di Vittoria. I gravi indizi di colpevolezza a carico dei due ladri seriali, infatti, sono emersi da una meticolosa attività di sopralluogo ed analisi dei sistemi di videosorveglianza. I raid sacrileghi dei due profanatori, hanno dunque avuto termine con l’esecuzione da parte degli agenti del Commissariato, dell’ordinanza applicativa di misura cautelare emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Ragusa, che ha disposto per i due, rispettivamente l’obbligo di dimora e gli arresti domiciliari.