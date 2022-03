Vittoria, banda di ladri d'appartamento in manette dopo inseguimento

Vittoria - La polizia ha arrestato una banda di ladri, accusata di aver commesso diversi furti in casa a Vittoria: si tratta di tre pregiudicati per reati contro il patrimonio - di 43, 30 e 26 anni - ora nuovamente accusati di furto aggravato, e anche resistenza a pubblico ufficiale. Il terzetto è stato intercettato il 17 marzo scorso dalla polizia che li ha visti a bordo di un’auto, risultata successivamente rubata, in una stradina della città. L’atteggiamento dei tre destava forti sospetti tanto da far presupporre che poco prima potessero aver commesso un furto. Gli agenti avrebbero voluto procedere al controllo ma il conducente della macchina ha spinto sull’acceleratore provando ad inseguire i poliziotti che, però, sono riusciti a fermare il mezzo, che ha rischiato di travolgere dei pedoni.

All’interno del mezzo è stata rinvenuta parte della refurtiva, risultata rubata poco prima dai tre in un’abitazione di Vittoria di cui è proprietaria un’anziana donna. Le successive perquisizioni hanno consentito di recuperare numerosa altra refurtiva, oggetto di precedenti furti perpetrati dagli indagati nei giorni scorso in un locale commerciale di Vittoria. La merce rinvenuta è stata immediatamente riconosciuta e consegnata al legittimo proprietario che ne aveva fatto denuncia. Altri oggetti sequestrati, di certa provenienza furtiva, sono al vaglio degli investigatori al fine di procedere a rintracciare i proprietari. Sono in corso indagini per accertare se i tre arrestati si sono resi responsabili anche di altri furti avvenuti nei giorni scorsi nel territorio ibleo. Gli indagati si trovano nel carcere di Ragusa a disposizione della magistratura. “Il soggetto alla guida del mezzo controllato è stato anche sanzionato in quanto sprovvisto di patente di guida” spiegano dalla Questura.