Vittoria - L’autista di un camion non calcola bene l’altezza del suo mezzo pesante e demolisce mezzo balcone del primo piano di un appartamento in via Ruggero Settimo. E’ accaduto stamattina a Vittoria; non ci sono feriti. Necessario l’intervento dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’intera area. Il guidatore non si è fermato.

E’ stato preso il numero di targa da parte di alcuni passanti. Danneggiate anche 2 auto in sosta.