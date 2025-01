Chi l'ha vista? Ritrovata a Santa Croce donna scomparsa a Vittoria

Vittoria - È stata ritrovata a Santa Croce ed è in buona salute la donna vittoriese che era stata data per dispersa durante la notte di Capodanno. Le forze dell’ordine avevano avviato le ricerche e a Vittoria erano arrivati anche i cani molecolari. La donna è stata rintracciata a Santa Croce Camerina in una casa religiosa.