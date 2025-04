Vittoria - Incidente stradale intorno alle 16,30 di ieri pomeriggio sulla Ss 115, all’altezza dell’incrocio che da Vittoria conduce ad Acate. Un uomo, agricoltore extracomunitario, in sella a una bici, è stato investito da un’auto. Soccorso dall’ambulanza del 118, è stato trasportato all’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa.

Non è in pericolo di vita. Sul posto, per i rilievi e per accertare eventuali responsabilità, la polizia stradale di Ragusa.