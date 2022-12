Vittoria, ciclista investito da un'auto: è grave

Vittoria - Un immigrato che stava percorrendo con la sua bicicletta la statale 115 in contrada Dirillo-Picozza, in territorio di Vittoria, è stato investito da un'auto. Il conducente, in un tratto di strada al buio, non si sarebbe accorto del ciclista. L'immigrato è stato trasportato all'ospedale Guzzardi di Vittoria: i medici si sono riservata la prognosi.