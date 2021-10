Vittoria, contadino trovato con 4,6 kg di marijuana

Vittoria – I carabinieri di Vittoria, con il supporto dei colleghi dello squadrone eliportato “Sicilia”, hanno arrestato un agricoltore 48enne di contrada Bosco Piano in flagranza del reato di coltivazione e detenzione di sostanze stupefacenti. Il rastrellamento nell’area rurale è avvenuto lunedì scorso, ma i militari ne hanno dato notizia agli organi di stampa solo stamattina. Una decina di piante di marijuana erano nascoste all’interno delle serre, occultate tra i filari di pomodori.

Nella successiva perquisizione domiciliare, a casa del proprietario della piantagione, è stata scoperta una stanza dotata di impianto di aerazione, adibita a essiccatoio, con alcune cassette in cartone contenenti in tutto 4,6 kg di marijuana già pronta all’uso. Trovati anche attrezzi necessari al taglio e alla pesatura dell’erba, tra cui due bilance, e 360 euro suddivisi in banconote di piccolo taglio, ritenute proventi dell’attività di spaccio. Per l’uomo sono scattati gli arresti domiciliari.