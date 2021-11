Vittoria criminale, 6 episodi in una settimana

Vittoria – Le cronache registrano un’impennata di criminalità a Vittoria. La striscia parte domenica 21 novembre con l’agguato armato in centro, in cui è rimasto ferito il pluripregiudicato Francesco Lo Monaco. Martedì 23 gli spari contro un garage in via Brescia. Giovedì 25 salta fuori un giro di ricettazione del ferro: 1.200 kg di guard rail rubati dalla strada.

Altri due giorni e sabato 27, finalmente, l’arresto di un bandito per due rapine a una pompa di benzina e in una sala scommesse. Ma quel giorno in città compare anche un’inquietante intimidazione: una corona di fiori, all'ex comitato elettorale del candidato sindaco Di Falco. E nella notte, un 18enne con precedenti viene sfregiato al volto con un coltello accanto al municipio. Sulla scia di minacce e violenze già venerdì scorso si era tenuta una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza.