Vittoria, due quattordicenni in fuga. Ritrovati ad Adrano

Vittoria - Momenti di tensione sabato scorso a Vittoria. Due giovani quattordicenni, amici tra loro, sono scomparsi da casa. I genitori non riuscivano a trovarli. Sono scattate le ricerche coordinate dalla polizia ed estese ad altre città dell’isola. I due giovani sono stati rintracciati poi ad Adrano, in provincia di Catania. Determinanti le indagini tecniche e l’esame delle celle telefoniche che hanno permesso di seguire le tracce dei due ragazzi che alla fine sono stati presi in consegna dalla polizia per essere riaccompagnati a Vittoria dove sono stati riaffidati ai familiari.