Vittoria, esplode un petardo in mano a bimbo di 10 anni, elisoccorso

Vittoria - E' stato trasferito in elisoccorso dal Guzzardi di Vittoria al Cannizzaro di Catania il bambino di dieci anni rimasto ferito in maniera grave a una mano dopo che un petardo gli è esploso in mano.

E' successo oggi pomeriggio.

Il bambino, di origine extracomunitaria, stava giocando con alcuni amichetti in una zona rurale tra Vittoria e Acate, quando ha trovato dei petardi inesplosi, e, cercando di capire cosa fossero, ha vi armeggiato attorno. A un certo momento un petardo gli è esploso improvvisamente in mano, ferendo il ragazzino, che è stato prima soccorso in ambulanza all'ospedale Guzzardi, e poi -dopo che i medici hanno constato la gravità delle lesioni riportate dal piccolo- in elisoccorso all'ospedale Cannizzaro di Catania. Il ragazzino rischia ora di perdere la mano.

Sul caso indaga la Polizia di Vittoria.