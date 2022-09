Vittoria, furti e botte per l'immondizia: 7 arresti in 4 giorni

Vittoria - Proseguono i controlli a tappeto dei Carabinieri del Comando Provinciale di Ragusa nel territorio del comune di Vittoria, compresa la frazione marinara di Scoglitti, dove giovedì 30 agosto i colleghi della Stazione locale - attivati dalla denuncia di un corriere della società di trasporti “GLS” al quale era stato asportato il proprio borsello, custodito all'interno del furgone a lui in uso mentre effettuava una consegna - hanno arrestato nella quasi flagranza del reato di furto aggravato S. E., cl. 86, pregiudicato per specifici reati, recuperando l’intera refurtiva. La notizia è stata diffusa ai media soltanto oggi.

I militari hanno svolto una immediata ricostruzione dei fatti attraverso la visione dei sistemi di videosorveglianza della città che non ha lasciato scampo al malfattore il quale, nel frattempo, era riuscito ad effettuare una transazione con la carta di credito sottratta. Nel pomeriggio del 2 settembre 2022 invece, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Vittoria, attivati dal titolare di una tabaccheria della città, hanno tratto in arresto un cittadino vittoriese, G. E., cl. 58, già noto alle forze dell’ordine per reati simili, il quale a viso scoperto e sotto gli occhi dei gestori e dei clienti presenti, asportava dalla tabaccheria una macchinetta cambiamonete in ferro pesante, contenente circa 5.000 euro.

Nonostante il peso notevole del cambiamonete l’uomo è riuscito a trasportarlo, da solo, utilizzando un contenitore per rifiuti e caricandolo all’interno dell’autovettura a lui in uso. Il numero di targa del veicolo, ripreso dalle telecamere di sorveglianza, ha consentito di rintracciare immediatamente il reo presso la propria abitazione proprio nell’istante in cui stava scaricando le monete dell’apparecchio. Infine la notte del 3 settembre, la violenta rissa scoppiata tra alcuni familiari, in uno stabile ancora di Vittoria, che ha portato all'arresto di altre 5 persone, anche queste pregiudicate. Tutte e 7 gli arrestati in soli 4 giorni sono state posti agli arresti domiciliari presso le rispettive abitazioni, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Ragusa.