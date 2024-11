Vittoria, giovane minaccia di darsi fuoco

Vittoria - Momenti di tensione nella casa di accoglienza di via Garibaldi gestita dalla Diaconia valdese. Un giovane straniero di circa vent’anni ha minacciato di darsi fuoco. Immediato l’intervento degli operatori della struttura di accoglienza. Questi ultimi, con l’aiuto dei pompieri, sono riusciti a far desistere il giovane ed evitare ogni situazione di pericolo. Il giovane è stato poi accompagnato in ospedale a Ragusa per le cure del caso. La struttura della Chiesa valdese di Vittoria, per la sua specificità, gestisce molte situazioni difficili e l’episodio in questione rientra in questa fattispecie.