Vittoria. grave dopo caduta in bici. Migliora bambino di 9 anni

Vittoria - Sembra essere ormai fuori pericolo il bambino di 9 anni di Vittoria trasferito martedì in elisoccorso al Policlinico di Messina dopo una caduta dalla bici per un trauma cranico e varie fratture. Il piccolo è stato estubato e le sue condizioni sono in netto miglioramento. Potrebbe anche essere trasferito dalla Terapia intensiva pediatrica al reparto di pediatria nelle prossime ore.

Il piccolo martedì scorso stava giocando in bici quando è caduto battendo violentemente il capo. Le sue condizioni erano apparse subito molto serie.