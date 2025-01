Vittoria, i funerali di Valentino Di Bona dopo l’autopsia

Vittoria - Si terranno domani, giovedì 23 gennaio, alle 15, nella chiesa evangelica Bethel, i funerali di Valentino Di Bona, il 40enne deceduto a Capodanno all’ospedale Guzzardi per cause tutte da chiarire. L’uomo, sposato e padre di quattro bambini, malato di talassemia, sarebbe ricorso alle cure dei sanitari lamentando fortissimi dolori, forse legati alla patologia di cui soffriva da tempo. Solo poco prima del decesso però, secondo indiscrezioni trapelate, avrebbe detto di essere stato vittima di un pestaggio.

Da qui gli esami diagnostici che avrebbero confermato milza e fegato compromessi, verosimilmente per violente percosse. Il magistrato ha quindi disposto il sequestro della salma per essere sottoposta all’autopsia che è stata effettuata solo negli ultimi giorni. La Procura avrebbe iscritto nel registro degli indagati il cognato dell’uomo e alcuni sanitari dell’ospedale di Vittoria, come atto dovuto. Sempre secondo indiscrezioni l’uomo poco prima di spirare avrebbe confidato chi sarebbe stato ad aggredirlo durante la notte di San Silvestro.