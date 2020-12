Vittoria, il Covid stronca il dottore D'Errico

Vittoria - Un medico ucciso dal Covid. E' spirato ieri sera alle 22 il dottore Angelo D'Errico, medico vittoriese molto conosciuto e stimato. Lascia la moglie Maria Rosa e i quattro figli. Il suo ultimo saluto rivolto alla moglie e ai figli: "Vi ringrazio per tutti gli attimi di felicità che mi avete donato in questa terra". I funerali saranno celebrati presso la Basilica di San Giovanni Battista in data e ora ancora da comunicare.