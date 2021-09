Vittoria: impressionante discarica vicino scuola, e non solo VIDEO

Vittoria – Di tutto di più, incluso l’eternit, in una maxi discarica abusiva in via Filippo Morgante, nei pressi dell’Istituto Comprensivo Giuseppe Caruano di Vittoria. Pazzesco il filmato girato stamani dalla guardia ambientale Riccardo Zingaro, chiamato dai genitori degli alunni. Non è l’unica situazione raccapricciante che affligge purtroppo la provincia di Ragusa. Gli altri due video allegati in fondo, realizzati sempre in questi giorni, sono altrettanto impressionanti. Il primo è un giro di perlustrazione dell’Usb nella cosiddetta "fascia trasformata", lungo le serre del litorale tra Scoglitti e Marina di Acate: la superficie occupata dalla spazzatura buttata a terra lascia a bocca aperta.

Il secondo è il sopralluogo di un ciclista del gruppo "Ruota Libera" di Acate in Contrada Palatania, lungo la SP1: "Da qualche anno si è pensato bene di tenere la sbarra di accesso aperta a qualsiasi tipo di mezzo, e questo è il risultato - denuncia -. Poi ci viene una tassa per transitare nel demanio forestale, in occasione dei raduni e delle gare in mountain bike. Paghiamo per cosa? E' ridicolo!". E preoccupante, aggiungiamo, per la salute nostra e del nostro territorio: le dimensioni dell’inquinamento di strade e campi stanno assumendo dimensioni spaventose. L’abbiamo denunciato più volte, grazie anche alle immagini inviate in redazione dai lettori: vi invitiamo a continuare a farlo, per alzare la voce insieme, all’indirizzo mail info@ragusanews.com