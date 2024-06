Vittoria, in fumo l’ex cartiera. Bloccati i pozzi di Sicilia Acque

Vittoria - Un vasto incendio agevolato dal forte vento, in territorio di Vittoria, località passo Ippari, ha colpito ieri la zona in cui si trova la centrale dei pozzi di Sicilia Acque. La vecchia cartiera è andata praticamente distrutta. I pozzi sono stati costretti al blocco per evitare che il fuoco potesse causare ancora più danni.