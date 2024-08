Vittoria, incidente mortale: muore Kevin Nicosia. VIDEO

Vittoria - Un altro incidente mortale, l’ennesimo di questa disgraziata estate, si è verificato nella tarda serata di martedì tra Acate e Vittoria. A perdere la vita il vittoriese Kevin Nicosia, 18 anni, che si trovava in sella a una moto. L’incidente all’altezza dell’intersezione con la circonvallazione di Vittoria. Nicosia si trovava in sella a una moto Honda quando, per cause da accertare, si è scontrato con una Lancia Y condotta da una donna.

I rilievi sono stati effettuati dalla polizia municipale.