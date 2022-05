Vittoria, l'assassino di Bruna ha le ore contate

Vittoria - Potrebbero esserci degli sviluppi nelle prossime ore nelle indagini sull'omicidio di Brunilda Halla, la donna albanese di 37 anni, uccisa poco dopo le 13, in via Tenente Alessandrello, all’angolo con via Firenze, a Vittoria nel Ragusano.

La donna, conosciuta anche come Bruna, è stata accoltellata a morte nei pressi della sua abitazione da un uomo che è poi fuggito a piedi.Le immagini delle telecamere di video sorveglianza avrebbero consentito di individuare l’assassino e il cerchio delle indagini potrebbe stringersi già nelle prossime ore, con ulteriori sviluppi.

Brunilda Halla viveva con il marito ed i due figli, una di 16 e uno di 11 anni: al momento del delitto il consorte era al lavoro.