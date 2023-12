Vittoria, l'uomo col cane di grossa taglia, che fa sbranare i gattini

Vittoria - Il 15 dicembre, davanti casa mia, sul mio marciapiede, un criminale ha fatto sbranare dal suo cane di grossa taglia (al guinzaglio) un piccolo gattino randagio e indifeso. Purtroppo, quando mi sono accorta dell’accaduto era già troppo tardi…il piccolo essere innocente era già morto. Ho segnalato immediatamente l’episodio alle autorità competenti e spero che questo delinquente venga fermato il più presto possibile. Non si può tollerare che un individuo cosi spregevole continui ad andare in giro a fare strage di innocenti. Invito tutti coloro che assistono a fatti così gravemente atroci a non voltare le spalle ma a segnalare e denunciare.

Nella foto, il gattino morto che ho coperto con una mia vestaglia di cui le ho fatto dono!