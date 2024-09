Vittoria, la piantagione di droga sul terrazzo

Vittoria - Gli Agenti del Commissariato di Vittoria hanno tratto in arresto un uomo di anni 40, in quanto ritenuto responsabile dei reati di coltivazione, produzione e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente Più in dettaglio, nei giorni scorsi, il personale della Squadra Investigativa del Commissariato di Vittoria, ad esito di mirata attività di polizia giudiziaria ha effettuato una perquisizione presso l’abitazione dell’uomo, dove è stata rinvenuta e sequestrata una busta in cellophane contenente 84 di marijuana già essiccata nonché un’altra busta in cellophane contenente gr. 18 di hashish; inoltre è stato anche rinvenuto un bilancino elettronico di precisione e altro materiale destinato al confezionamento dello stupefacente.

La perquisizione domiciliare, è stata estesa alla terrazza della citata abitazione dove il personale della Polizia di Stato, ha accertato che l’uomo aveva realizzato una piantagione di cannabis in serra, all’interno della quale sono state rinvenute e sequestrate n. 54 vasi contenenti piante di marijuana per un totale di kg 17. Espletate le formalità di rito, l’uomo è stato posto agli arresti domiciliari, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.