Vittoria, ladro ruba Panda e sfonda negozio con la solita spaccata

Vittoria - Almeno un colpo a notte a Vittoria, dove si registra l'ennesimo furto con spaccata: l'ariete è un'auto rubata. La scorsa notte il ladro (a questo punto è sempre la stessa persona) ha rubato una Panda e ha usato l'auto per scaraventarsi contro la vetrina di un negozio di arredo, lungo la via Generale Cascino, nella strada per Gela. C'erano 50 euro nella cassa del negozio Kisene e tanto è bastato per giustificare il colpo a un ladro che evidentemente ha assai poco da perdere.