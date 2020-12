Vittoria, lanciano petardi, ma gli esplodono in auto, un ferito. FOTO

Vittoria - E dire che oggi siamo in zona rossa. Due giovani vittoriesi hanno pensato bene di infrangere tutti i divieti, uscendo in auto a bighellonare il 31 dicembre, per lanciare per le strade di Vittoria rumorosi petardi. Quando erano nei pressi della centralissima piazza del Popolo, un petardo gli è rientrato in auto, ferendo uno dei due idioti.

Il giovane è finito al pronto soccorso dell'ospedale Guzzardi di Vittoria. Sul posto una volante della Polizia Locale ed una della Polizia di Stato che hanno bloccato l'altro ragazzo che provava a fuggire.