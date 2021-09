Vittoria, lite in famiglia: arrestato pregiudicato

Vittoria – Un 39enne già noto alle forze dell’ordine è stato arrestato sabato dalla polizia per possesso di arma da fuoco non registrata. Gli agenti sono intervenuti in un’abitazione, dopo la segnalazione di una furibonda lite familiare in corso nello stabile, trovando la donna in stato di grande agitazione. Hanno deciso quindi di perquisire l’appartamento, scoprendo e sequestrando una pistola illegale con tanto di munizioni. L’uomo è finito ai domiciliari.