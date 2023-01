Vittoria, lo spacciatore del quartiere Forcone

Vittoria - Giovedì scorso, nell’ambito di specifici servizi di controllo del territorio finalizzati a prevenire e reprimere il fenomeno dello spaccio di stupefacenti nel comune di Vittoria, gli Agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza hanno tratto in arresto un cittadino extracomunitario, di 37 anni, irregolare sul territorio nazionale, per il reato di detenzione ai fini di spaccio.

Nello specifico, una pattuglia del Commissariato transitando nei pressi di Viale Iannizzotto (quartiere Forcone), notava un soggetto a bordo di una Fiat Panda che accortosi della presenza della volante tentava di darsi alla fuga per sfuggire ad un eventuale controllo. Il soggetto non riusciva nell’intento poiché gli Agenti riuscivano a bloccare l’autovettura e, in considerazione del comportamento sospetto tenuto dal conducente, lo sottoponevano a perquisizione personale e rinvenivano 36 “campanelline”, ossia involucri di cellophane termosaldati contenenti cocaina, del peso complessivo di 24 grammi, pronte per essere immesse sul mercato della droga, assicurando facili guadagni. Inoltre, è stata rinvenuta la somma di 560 euro in banconote di vario taglio, provento dell’attività di spaccio condotta dal soggetto.

Da successivi accertamenti eseguiti tramite le banche dati in uso alle Forze di Polizia è risultato che il cittadino extracomunitario era entrato illecitamente nel territorio italiano e quindi sprovvisto di permesso di soggiorno. In considerazione di quanto accertato, l’uomo è stato condotto presso il Commissariato e, dopo le formalità di rito, tradotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente.