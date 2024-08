Vittoria, maltratta e minaccia di morte la moglie: arrestato un 48enne

Vittoria - Gli agenti del commissariato di Vittoria si sono recati in un’abitazione a Vittoria per una lite tra coniugi. Giunti sul posto, gli agenti hanno accertato la presenza di un uomo di 48 anni che in stato di escandescenza minacciava la moglie. Un atteggiamento violento che continuava nonostante l’intervento dei poliziotti che, con non poche difficoltà, hanno cercato di calmare l’uomo. Lo stesso, infatti, continuava a urlare nei confronti della moglie, minacciando gravemente di farle del male. Le indagini hanno permesso di appurare che anche in precedenza l’uomo si era reso responsabile di episodi di maltrattamento nei confronti della donna.

Il 48enne è stato tratto in arresto per il reato di maltrattamenti in famiglia e condotto presso la casa circondariale di Ragusa a disposizione dell’Autorità giudiziaria.