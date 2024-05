Vittoria, maltratta la madre, va in carcere

Vittoria - Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di Vittoria hanno eseguito una misura cautelare in carcere, in aggravamento degli arresti domiciliari, nei confronti di C.S.C., vittoriese cl.69, per reiterate violazioni della misura cui era sottoposto. L’Autorità Giudiziaria ha ritenuto necessario emettere il provvedimento restrittivo a tutela della madre dell’uomo, vittima delle sue condotte illecite, tenendo conto che la misura già adottata si era rivelata inefficace a tutelare la donna stante le reiterate violazioni così come documentate dai Carabinieri.

L’uomo era già destinatario del divieto di avvicinamento alla madre e contestuale sottoposizione agli arresti domiciliari dal mese di aprile c.a., al fine di arginare i maltrattamenti nei confronti della madre. I militari, rintracciato l’uomo presso la propria abitazione, lo hanno accompagnato presso i loro uffici per gli atti di rito, notificandogli il provvedimento restrittivo per poi accompagnarlo presso la Casa Circondariale di Ragusa ove permarrà a disposizione dell’Autorità.