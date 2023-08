Vittoria, muore folgorato Vincenzo Zangari

Vittoria - Un volontario della Protezione civile del comune di Vittoria, Vincenzo Zangari, è morto folgorato mentre era al lavoro in località Scoglitti.

Dai primi accertamenti la vittima è stata colpita da una potente scarica elettrica mentre era impegnato nel sistemare un attrezzo. Il motivo per cui è stato raggiunto dalla scarica elettrica non è ancora chiaro: sulla tragedia indagano i carabinieri di Vittoria e del nucleo ispettorato del lavoro. I colleghi hanno immediatamente dato l’allarme. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma per il volontario del comune di Vittoria non c’è stato nulla da fare.

Il sindaco Francesco Aiello nel pomeriggio ha dato la notizia nella sua pagina Facebook: “Per la nostra comunità e per il mondo del volontariato è un’enorme perdita. Tutta Vittoria si stringe attorno alla famiglia”.

Vincenzo aveva 59 anni. Lascia la madre, la moglie e due figlie.