Vittoria, neonato rimane nel seggiolino dell’auto dopo che le portiere si sono bloccate

Vittoria - Un neonato è rimasto intrappolato nel seggiolino dell’auto stamattina a Vittoria. Non si è trattato di un incidente o di una dimenticanza. I genitori infatti erano appena scesi dall’auto che si è chiusa automaticamente ed è rimasta bloccata. Non si apriva neppure col telecomando. Fortunatamente la temperatura esterna ha permesso ai vigili del fuoco di potere arrivare in tempo e di liberare il neonato che è stato preso in braccio ed accudito dai genitori comprensibilmente sotto shock.

La vicenda, fortunatamente a lieto fine, si è consumata in piazza Italia.